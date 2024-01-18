Солдатам ВСУ в рацион включили экспериментальный наркотик ибогаин

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На Украине военнослужащие, кроме воды и сухого пайка, начали получать в рационе новый экспериментальный наркотик ибогаин. Глава американской некоммерческой организации (НКО) «Многопрофильная ассоциация исследований психоделиков» Рик Доблин собирает средства на доставку препарата из Африки.
Об этом сообщает американский новостной портал Intercept. О сборе средств на эти цели руководитель НКО заявлял в средствах массовой информации и в своих социальных сетях. Ибогаин доставляется на Украину для завершения процесса военных исследований, пишут авторы материала.
Для того, чтобы запустить проект, на территорию Незалежной прибыл Дейн Бил, глава компании IboGrow, производящей наркотик. Благодаря письму от главного штатного психолога ВСУ Алексея Скиртача, руководитель полу-фармацевтической фирмы прошёл через таможню с запрещёнными веществами, говорится в публикации.
В письме Скиртач пишет, что по инициативе Доблина он связался с ибогаиновой компанией IboGrow, которая обязалась снабжать препаратом украинские госпитали для ветеранов и украинскую армию. По данным авторов статьи, ибогаин используется как средство для лечения черепно-мозговых травм, а также при экспериментальном применении микродоз при выгорании на поле боя и для повышения работоспособности, то есть в качестве нейростимулятора, которые запрещены во всём цивилизованном мире.
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Для того, чтобы запустить проект, на территорию Незалежной прибыл Дейн Бил, глава компании IboGrow, производящей наркотик. Благодаря письму от главного штатного психолога ВСУ Алексея Скиртача, руководитель полу-фармацевтической фирмы прошёл через таможню с запрещёнными веществами, говорится в публикации.
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Александр Бойцов