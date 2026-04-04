Полицейские задержали поджигателя автомобиля и нашли у него дома нарколабораторию

04 апреля 2026, 17:17

В Железногорске полиция задержала поджигателя и нашла у него нарколабораторию

Сотрудники полиции в Железногорске задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Как сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, при обыске полицейские обнаружили у мужчины домашнюю нарколабораторию.





Задержанный добровольно признался в содеянном. Он объяснил свой поступок дорожным конфликтом: по словам мужчины, иномарка едва не сбила его на пешеходном переходе. Тогда он решил проследить за обидчиком до двора жилого дома.



После этого подозреваемый облил чужую машину бензином из собственного гаража и скрылся с места преступления. В рамках расследования дела о поджоге оперативники провели следственные действия и дополнительно нашли у фигуранта домашнюю нарколабораторию. Теперь правоохранители проверяют его на причастность к незаконному обороту наркотиков.



