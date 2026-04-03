В Калининграде две женщины получили ожоги глаз, сделав замечание подросткам
В Калининграде две женщины получили химические ожоги глаз после замечания подросткам, которые распивали алкоголь в лесопарке. Об этом сообщает «Клопс».
Мастер педикюра и её мать возвращались домой через лес. Они заметили в беседке компанию подростков 15–16 лет — две девушки и пятеро парней — те распивали алкоголь. Женщина сделала им замечание, сказала, что снимет видео и вызовет полицию.
Компания накинула капюшоны, выбросила часть бутылок и быстро отошла. Но потом подростки остановились и начали переговариваться. Один из юношей вернулся, якобы за забытым соком, и внезапно бросился к женщинам, распылив им в лицо перцовый баллончик.
Прохожие спасли потерпевших и оказали им первую помощь. Медики диагностировали у пострадавших химический ожог роговицы и конъюнктивы. Личности подростков установили, проводится проверка.
