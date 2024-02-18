Полиция Болгарии остановила проведение неонацистского марша

Фото: Fotolia/Astrug
Болгарская полиция пресекла попытку организовать неонацистский марш в Софии. Об инциденте сообщила газета Sofia Globe.
Как отметили журналисты, люди начали собираться в центре города в 17:00 (16:00 по московскому времени), чтобы принять участие в факельном шествии, хотя местные власти не давали разрешения на это мероприятие.
Луков занимал положение лидера неонацистского Союза болгарских национальных легионов в 1930-1940-х годах. Мероприятие в честь генерала проводится в Софии ежегодно с 2003-го. В марше принимают участие националистически настроенные поклонники Христо Лукова, который выступал на стороне Германии во время Второй мировой войны и был убит участниками антифашистского движения сопротивления.
Читайте также:
В Берлине прошло массовое шествие за переговоры по Украине и сектору Газа
В Сербии состоится шествие «Бессмертного полка»
В Праге прошло массовое шествие против абортов
«Полиция болгарской столицы Софии, действуя по распоряжению мэра Васила Терзиева, заблокировала проведение вечернего "Лукова марша", ежегодного шествия в честь Христо Лукова», – указано в материалах прессы.
Читайте также:
В Берлине прошло массовое шествие за переговоры по Украине и сектору Газа
В Сербии состоится шествие «Бессмертного полка»
В Праге прошло массовое шествие против абортов
Александр Климов