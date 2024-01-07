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Полиция задержала мужчину, устроившего взрыв в кальянной в Домодедове

07 января 2024, 12:39
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Полицейские задержали мужчину, устроившего взрыв в кальянной в подмосковном Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
В ведомстве отметили, что сотрудниками правоохранительных органов был задержан 43-летний мужчина, который привёл в действие гранату в ходе конфликта с одним из посетителей заведения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении агрессора.


Взрыв в здании кальянной произошёл утром 7 января. На данный момент известно о четырёх пострадавших, трое из которых были экстренно госпитализированы с осколочными ранениями и иными видами травм.

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Студент МЧС и ещё трое человек пострадали при взрыве в кальянной в Домодедове
07 января 2024, 12:26

Фото: iStock/maxim4e4ek

При взрыве гранаты в кальянной в подмосковном Домодедове получил ранения 21-летний молодой человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что студент МЧС Даниил К. получил множественные осколочные ранения. Его экстренно госпитализировали в Центральную городскую больницу.

Также издание сообщает о ещё троих пострадавших. Ими стали 28-летний Станислав К., 34-летний Нурлан А. и 35-летняя Никора А. Первый был доставлен в больницу с осколочными ранениями, второй госпитализирован с частичной потерей слуха, черепно-мозговой травмой и ранами головы, шеи и рук. Женщина также частично потеряла слух в левом ухе, но от госпитализации отказалась.

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#граната
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СК РФ возбудил уголовное дело в отношении частной котельной в Подольске
07 января 2024, 11:43

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В Подольске возбудили уголовное дело по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. Об этом сообщает «360tv» в своём Telegram-канале.
В Следственном комитете напомнили, что 4 января произошёл прорыв теплотрасс. Причиной происшествия стала неправильная эксплуатация частной котельной. В результате более ста жилых домов, медицинских и учебных заведений в микрорайоне Климовск остались без отопления и горячей воды.

По результатам доследственной проверки Следственным комитетом было принято решение о возбуждении уголовного дело об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

В настоящее время сотрудники ведомства проводят обыски и изымают документы в здании частной котельной, руководство проходит допрос.

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В подмосковном Домодедово произошёл взрыв в помещении кальянной
07 января 2024, 11:03

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В помещении кальянной на улице Гагарина в городе Домодедово Московской области произошёл взрыв. В результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека.
В настоящее время на месте событий работают правоохранители и экстренные службы. По предварительным данным, в зале разорвалась боевая граната. Следственная группа и взрывотехники продолжают обследование места происшествия с целью выяснения всех обстоятельств и причин взрыва. Официальных комментариев пока не последовало.

Сразу приходит на память террористический акт в аэропорту Домодедово в январе 2024 года, совершённый террористом-смертником Магомедом Евлоевым в зале международных прилётов. В результате взрыва в центре толпы людей тогда погибли 37 человек. Ещё 117 получили ранения. В числе погибших были граждане разных стран. 57 из них были россиянами.
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В Москве загорелась гостиница
В Москве загорелась гостиница Holiday Tagansky
07 января 2024, 06:51

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Москве произошел пожар в гостинице Holiday Tagansky, сообщил Telegram-канал Mash.
Пожар начался в номере на третьем этаже. Эвакуация жильцов уже проводится, пока нет информации о пострадавших. Причины возгорания выясняются. По данным Mash, спасатели запросили дополнительные машины для тушения.

Недавно в Свердловской области произошел крупный пожар в гостинице. По данным ведомства, возгорание началось на кровле здания отеля в районе 290 километра трассы Пермь — Екатеринбург и затронуло площадь в 1000 квадратных метров.

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Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 126
NHK: число жертв землетрясения в Японии достигло 126
06 января 2024, 15:28

Фото: iStock/SteveCollender

Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 126. Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что среди пострадавших не менее 516 человек. 69 человек погибли в городе Вадзима, что является наибольшим количеством погибших в одном городе. При этом в городе Суду погибли 38 человек.

Напомним, мощные землетрясения произошли в Японии 1 января. Магнитуда самого мощного из серии землетрясений на полуострове Ното составляла 7,6 балла по шкале Рихтера.

Также на западном побережье Японии произошли цунами, высота которых составляла от 50 сантиметров до 1,2 метра. Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю.

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Погибший в авиакатастрофе актер незадолго до гибели послал «привет из рая»
Голливудский актер Оливер перед гибелью в авиакатастрофе послал «привет из рая»
06 января 2024, 05:26

Фото: iStock/gorodenkoff

Актер Голливуда Кристиан Оливер отправил привет из «небес» перед трагической гибелью в авиакатастрофе. Это послание было опубликовано в его аккаунте в Instagram*.

«Привет откуда-то из рая! К общности и любви... 2024 год, вот мы и пришли», — написал актер, добавив к тексту фотографию с пляжа.
51-летний актер Кристиан Оливер, известный по ролям в фильмах «Спиди-гонщик», «Хороший немец» и «Валькирия», погиб в результате авиакатастрофы частного самолета в государстве Сент-Винсент и Гренадины, расположенном в Карибском море. На борту находились две его дочери в возрасте 10 и 12 лет, а также пилот.

Позднее в сети появилось видео с моментом авиакатастрофы, где видно, как самолет почти вертикально падает и ударяется о воду со значительной скоростью.

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Момент авиакатастрофы с голливудским актером попал на видео
Shot: авиакатастрофу с голливудским актером Кристианом Оливером сняли на видео
06 января 2024, 01:39

Фото: iStock/Kesu01

Кадры момента авиакатастрофы с участием голливудского актера Кристиана Оливера появились в Telegram-канале Shot. Видео демонстрирует падение самолета практически вертикально, впоследствии он сталкивается с водой на большой скорости.




Трагедия, унесшая жизнь 51-летнего Оливера на Карибах, была зафиксирована вечером 5 января. Инцидент произошел в государстве Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море. Актера сопровождали его две дочери в возрасте 10 и 12 лет, а также пилот-владелец самолета.

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В Ярославской области задержали несколько поездов
В Ярославской области три поезда задержали по техническим причинам
05 января 2024, 23:59

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Пресс-служба Северной железной дороги сообщила о задержке нескольких пассажирских поездов в Ярославской области по техническим причинам.
По их данным, три поезда идут с опозданием: поезд № 375 Воркута-Москва задерживается на 2 часа 47 минут, поезд № 67 Абакан-Москва — на 2 часа 3 минуты и поезд № 103 Ярославль-Москва — на 2 часа 6 минут к моменту 17:50.

Также сообщается, что еще несколько пассажирских поездов идут с задержкой от 15 до 50 минут. В пресс-релизе отмечается, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

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ФСБ задержала россиянина, причастного к попытке диверсии в Челябинской области
05 января 2024, 21:53

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ задержала гражданина РФ, который причастен к попытке совершить диверсию на объекте Минобороны РФ по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
Отмечается, что мужчина намеревался совершить диверсию в этом месяце по заданию украинских спецслужб. Злоумышленник был завербован в социальных сетях.

По информации ведомства, он также причастен к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года. В его средствах связи и электронных носителях были найдены данные, которые содержали фотоотчеты и переписку с кураторами Украины.

Ранее сообщалось, что 2 марта прошлого года в приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами министерства обороны РФ проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов.

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