Полиция задержала мужчину, устроившего взрыв в кальянной в Домодедове

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Полицейские задержали мужчину, устроившего взрыв в кальянной в подмосковном Домодедове. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
В ведомстве отметили, что сотрудниками правоохранительных органов был задержан 43-летний мужчина, который привёл в действие гранату в ходе конфликта с одним из посетителей заведения.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении агрессора.
Взрыв в здании кальянной произошёл утром 7 января. На данный момент известно о четырёх пострадавших, трое из которых были экстренно госпитализированы с осколочными ранениями и иными видами травм.
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Анастасия Чинкова