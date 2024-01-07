Студент МЧС и ещё трое человек пострадали при взрыве в кальянной в Домодедове

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При взрыве гранаты в кальянной в подмосковном Домодедове получил ранения 21-летний молодой человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Также издание сообщает о ещё троих пострадавших. Ими стали 28-летний Станислав К., 34-летний Нурлан А. и 35-летняя Никора А. Первый был доставлен в больницу с осколочными ранениями, второй госпитализирован с частичной потерей слуха, черепно-мозговой травмой и ранами головы, шеи и рук. Женщина также частично потеряла слух в левом ухе, но от госпитализации отказалась.
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Анастасия Чинкова