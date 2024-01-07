Студент МЧС и ещё трое человек пострадали при взрыве в кальянной в Домодедове

В помещении кальянной на улице Гагарина в городе Домодедово Московской области произошёл взрыв. В результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека.

В настоящее время на месте событий работают правоохранители и экстренные службы. По предварительным данным, в зале разорвалась боевая граната. Следственная группа и взрывотехники продолжают обследование места происшествия с целью выяснения всех обстоятельств и причин взрыва. Официальных комментариев пока не последовало.



Сразу приходит на память террористический акт в аэропорту Домодедово в январе 2024 года, совершённый террористом-смертником Магомедом Евлоевым в зале международных прилётов. В результате взрыва в центре толпы людей тогда погибли 37 человек. Ещё 117 получили ранения. В числе погибших были граждане разных стран. 57 из них были россиянами.

Александр Бойцов