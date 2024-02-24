25 февраля на Карелию обрушится шторм

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На республику Карелия надвигается шторм. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.
Жителей республики просят оставить личный транспорт дома. В связи с усилением ветра родителей просят не выпускать детей на улицу.
Синоптики сообщают, что порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду, а на открытых пространствах и водоёмах – до 20 метров в секунду.
Неблагоприятная погода установится почти на всей территории Карелии. Ожидается, что шторм накроет: Петрозаводский и Костомукшский городской округ; Беломорский, Питкярантский, Сегежский, Суоярвский муниципальный округ; Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский муниципальные районы.
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Синоптики сообщают, что порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду, а на открытых пространствах и водоёмах – до 20 метров в секунду.
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Сергей Калугин