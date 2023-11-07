«Попросили соседа посидеть с детьми»: Мужчину задержали за приставания к 6-летней девочке

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В Ленобласти 35-летний мужчина обвиняется в приставаниях к шестилетней девочке. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По информации канала, в поселке Первомайское Выборгского района родители попросили соседа посидеть с детьми 4 и 6 лет. Отмечается, что мужчина ранее был судим по делу о запрещенных веществах.
Шестилетняя дочь чуть позже рассказала матери, что он приставал к ней, после чего семья обратилась в правоохранительные органы
Петербуржец задержан, свою вину он признает. В отношении россиянина возбуждено дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
Ранее сообщалось, что в Москве посетительница одного из кафе КФС услышала звуки секса в туалете и вызвала правоохранительные органы. Оказалось, что там растлевали 15-летнюю девочку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Шестилетняя дочь чуть позже рассказала матери, что он приставал к ней, после чего семья обратилась в правоохранительные органы
Ранее сообщалось, что в Москве посетительница одного из кафе КФС услышала звуки секса в туалете и вызвала правоохранительные органы. Оказалось, что там растлевали 15-летнюю девочку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак