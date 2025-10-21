Появились кадры момента после убийства оператора Сергея Политика
Появились кадры момента после убийства оператора Сергея Политика. Соответствующее видео предоставил Telegram-канал SHOT.
На записи видно, как убийца вытер лезвие ножа о платок, чтобы убрать кровь, и спрятал оружие. Сразу после этого в кадре появляется получивший ранение оператор Сергей Политик. Мужчина падает на асфальт лицом вниз.
Личность нападавшего установили. Им оказался 33-летний гражданин Армении по имени Армен С. Свидетели сообщают, что перед инцидентом он длительное время находился возле подъезда Сергея и вёл себя неадекватно.
Сергей Политик, выйдя из дома, сделал мужчине замечание о его поведении. В ответ Армен С. достал нож и нанёс оператору удар. Медики доставили Политика в больницу, где врачи констатировали его смерть. Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств произошедшего.