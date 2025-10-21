Режиссер и оператор «Закрытой школы» Сергей Политик убит возле своего дома
Российский кинорежиссер и кинооператор Сергей Политик, недавно отметивший 56-летие, трагически погиб около собственного дома. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно информации источника, оператор сделал замечание молодому человеку, который вел себя странно. В ответ на это злоумышленник напал на Политика с ножом.
Правоохранительные органы ведут поиск подозреваемого. Столичным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти.
Сергей Политик работал оператором-постановщиком над сериалом «Закрытая школа», а также над фильмами «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь» и «Восьмой участок».
Читайте также: