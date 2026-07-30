Появились подробности о брате и сестре из Тюмени, пропавших в Таиланде

30 июля 2026, 16:20

В Таиланде задержали двух мужчин по делу о пропаже брата и сестры из Тюмени

Фото: iStock/Prasit Supho

В Таиланде задержали двух человек по делу о пропаже без вести брата и сестры из Тюмени. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.





По словам волонтеров, на допрос доставили двух мужчин — Сыа Хой и Панг. По версии следствия, во время масштабной полицейской операции они спрятали под брезентом мотоцикла двух главных подозреваемых — Понга и Тхонга — и вывезли их из зоны оцепления.



Правоохранители также полагают, что задержанные помогли избавиться от мопеда Honda, на котором в последний раз видели 22-летнюю Диану и 17-летнего Романа Назимовых.



Ранее сообщалось, что они могли стать объектами слежки через смартфоны.