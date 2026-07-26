Брат с сестрой пропали без вести после того, как заподозрили слежку в Таиланде

26 июля 2026, 20:05

Shot: Переехавшие в Таиланд из РФ брат с сестрой исчезли, заподозрив слежку

Фото: istockphoto/ArtRachen01

В Таиланде пропали без вести двое граждан России — брат и сестра, которые, по предварительным данным, могли стать объектами слежки через мобильные устройства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.