Брат с сестрой пропали без вести после того, как заподозрили слежку в Таиланде
В Таиланде пропали без вести двое граждан России — брат и сестра, которые, по предварительным данным, могли стать объектами слежки через мобильные устройства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации источника, 22-летняя Диана и 27-летний Роман, перебравшиеся в Королевство около пяти лет назад, выехали из дома в Паттайе на мотоцикле. Их отъезд попал в объектив камер наружного наблюдения.
Спустя 26 минут с телефона девушки отправили единственное сообщение на английском языке — «Urgent!» («Срочно!»). В тот же момент её гаджет зафиксировали в последний раз: геолокация указывала на точку в 200 метрах от их жилья. После этого связь с обоими прервалась.
Как отмечается в публикации, незадолго до исчезновения Диана рассказывала матери, что её iPhone обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, которое, по её мнению, могло использоваться для отслеживания перемещений. Мать пропавших уже обратилась в полицию Паттайи с заявлением о розыске. Правоохранители начали проверку.
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