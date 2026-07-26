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Брат с сестрой пропали без вести после того, как заподозрили слежку в Таиланде

Shot: Переехавшие в Таиланд из РФ брат с сестрой исчезли, заподозрив слежку
Фото: istockphoto/ArtRachen01

В Таиланде пропали без вести двое граждан России — брат и сестра, которые, по предварительным данным, могли стать объектами слежки через мобильные устройства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.



По информации источника, 22-летняя Диана и 27-летний Роман, перебравшиеся в Королевство около пяти лет назад, выехали из дома в Паттайе на мотоцикле. Их отъезд попал в объектив камер наружного наблюдения.

Спустя 26 минут с телефона девушки отправили единственное сообщение на английском языке — «Urgent!» («Срочно!»). В тот же момент её гаджет зафиксировали в последний раз: геолокация указывала на точку в 200 метрах от их жилья. После этого связь с обоими прервалась.

Как отмечается в публикации, незадолго до исчезновения Диана рассказывала матери, что её iPhone обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, которое, по её мнению, могло использоваться для отслеживания перемещений. Мать пропавших уже обратилась в полицию Паттайи с заявлением о розыске. Правоохранители начали проверку.

Никита Кротов

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