Появились подробности о ДТП с известным футболистом в Москве

24 мая 2026, 18:09

В ДТП с футболистом Прудниковым в Москве пострадала пассажирка его автомобиля

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В ДТП с участием футболиста Александра Прудникова на западе Москвы пострадала женщина-пассажир. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





Авария произошла в районе Раменки на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов. За рулем Voyah Dream находился сам 37-летний спортсмен. После столкновения с Porsche его минивэн перевернулся, и у машины оторвало колесо. Второй автомобиль также получил серьезные повреждения.



В результате пассажирку минивэна госпитализировали. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП, состояние пострадавшей и ее связь со спортсменом. Сам Прудников находится в удовлетворительном состоянии.



По предварительным данным, виновником стал водитель Porsche. Очевидцы утверждают, что в иномарке находилась пьяная компания, включая самого водителя.