Известный футболист попал в ДТП в Москве
Российский футболист Александр Прудников попал в ДТП на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По предварительным данным, Voyah спортсмена столкнулся с Porsche. От удара машина Прудникова перевернулась, немецкая иномарка также получила повреждения. В итоге оба автомобиля вылетели на обочину.
За рулем «китайца» находился сам футболист. Всем участникам аварии уже оказали медицинскую помощь, госпитализация никому не потребовалась. Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают автоинспекторы.
Александр Прудников — серебряный призер чемпионата России в составе «Спартака». Он также выступал за «Динамо», «Рубин», «Анжи» и несколько других клубов.
