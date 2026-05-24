Известный футболист попал в ДТП в Москве

Футболист Александр Прудников попал в ДТП с Porsche в Москве
Российский футболист Александр Прудников попал в ДТП на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



По предварительным данным, Voyah спортсмена столкнулся с Porsche. От удара машина Прудникова перевернулась, немецкая иномарка также получила повреждения. В итоге оба автомобиля вылетели на обочину.

За рулем «китайца» находился сам футболист. Всем участникам аварии уже оказали медицинскую помощь, госпитализация никому не потребовалась. Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают автоинспекторы.

Александр Прудников — серебряный призер чемпионата России в составе «Спартака». Он также выступал за «Динамо», «Рубин», «Анжи» и несколько других клубов.

Лидия Пономарева

