Появились подробности ранения Зампреда горсовета Орла Строева под Курском

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Зампред горсовета Орла и племянник экс-губернатора Орловской области Владимир Строев получил ранение в бедро и колено при обстреле ВСУ села Анатольевка Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, ЧП произошло еще 6 ноября. Также, согласно сообщению, вместе со Строевым ранения получили еще три человека. У одного из них ранение грудной клетки, у другого – ранение бедра, а у третьего – колена и кисти.
Уточняется, что все они попали под артиллерийский обстрел ВСУ в километре от украинской границы около 10 утра.
Напомним, племянник бывшего губернатора Орловской области Егора Строева получил ранение в селе Анатольевка Курской области при обстреле ВСУ. 42-летний Владимир Строев был ранен в ходе артиллерийского обстрела со стороны украинской армии.
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Элина Позднякова