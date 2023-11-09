Пять человек погибли в результате удара ВСУ по Херсонской области

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По предварительной информации, после ракетного удара Вооруженных сил Украины по городу Скадовск в Херсонской погибло пять человек. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Сообщается, что всего от атаки пострадало 15 человек, 10 их них доставили в Скадовскую центральную районную больницу.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали обстреливать регионы Российской Федерации кассетными боеприпасами. Украинский БПЛА с кассетными боеприпасами атаковал маслодельный комбинат в городе Суржа, который находится недалеко от границы с Украиной.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак