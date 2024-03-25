Появились результаты разведки рудника в Приамурье с заблокированными горняками

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Разведка рудника «Пионер» в Приамурье, где произошел прорыв породы и оказались заблокированы горняки, выявила, что он с высокой долей вероятности затоплен. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
«Разведка через скважину показала, что на глубине 153 м в горных выработках находится вода. С высокой вероятностью остальные выработки рудника также затоплены», — заявил собеседник информагенства.18 марта на руднике «Пионер», входящем в АО «Покровский рудник» в Амурской области, произошло обрушение, в результате чего под завалами оказались 13 горняков. Связаться с ними спасатели не могут уже седьмые сутки.
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Алина Юрчак