Пожар произошел в ЖК «Кленовые аллеи» в Новой Москве

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В столичном ЖК «Кленовые аллеи» произошел серьезный пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что возгорание случилось по адресу Чароитовая улица, 1к2. Сотрудники экстренных служб тушили квартиру с улицы, так как в помещении никого не было.
Подробности о пострадавших уточняются. По предварительной информации, причина пожара заключается в неисправности электропроводки. По данным МЧС, пожар был полностью потушен в 11:45 мск.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в ресторане советской кухни Slava на Вятской улице в Москве. Вначале посетители ресторана услышали громкий звук, а потом из кухни пошел чёрный дым и началось возгорание.
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Подробности о пострадавших уточняются. По предварительной информации, причина пожара заключается в неисправности электропроводки. По данным МЧС, пожар был полностью потушен в 11:45 мск.
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Екатерина Коршунова