В Москве загорелся ресторан советской кухни Slava

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Пожар в ресторане советской кухни Slava на Вятской улице в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что вначале посетители ресторана услышали громкий звук, а потом из кухни пошел чёрный дым и началось возгорание. Людей экстренно эвакуировали. Данные о пострадавших и площадь пожара не называются.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области из-за ночных взрывов вспыхнул пожар на складе. Возгорание случилось в одном из складских зданий в Синельниковском районе.
От падения обломков в складском здании произошёл пожар. Его успешно ликвидировали сотрудники спасательной службы.
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Екатерина Коршунова