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В Москве загорелся ресторан советской кухни Slava

В Москве произошел пожар в ресторане советской кухни Slava
16 декабря 2023, 21:19
Фото: iStock/sarawutk

Фото: iStock/sarawutk

Пожар в ресторане советской кухни Slava на Вятской улице в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что вначале посетители ресторана услышали громкий звук, а потом из кухни пошел чёрный дым и началось возгорание. Людей экстренно эвакуировали. Данные о пострадавших и площадь пожара не называются.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области из-за ночных взрывов вспыхнул пожар на складе. Возгорание случилось в одном из складских зданий в Синельниковском районе.


От падения обломков в складском здании произошёл пожар. Его успешно ликвидировали сотрудники спасательной службы.

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#данные
#возгорание
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СМИ: украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей
ICTV: третий украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей
16 декабря 2023, 21:56

Фото: iStock/tiero

Третий по счету украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей. Об этом сообщает ICTV.
Сообщается, что самочувствие украинского дальнобойщика ухудшилось в очереди перед пунктом пропуска Корчева со стороны Польши, в результате чего он скончался.

Напомним, в ноябре польские дальнобойщики начали блокировать пункты пропуска автомобилей на границе с Украиной. Они протестовали против решения правительства отменить ранее действовавшую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Также они требовали разделить очередь пустых и груженых автомобилей.

Ранее количество автомобилей в очереди на польско-украинской границе достигло двух с половиной тысяч.

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#пропуска
#украина
#польша
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Стали известны подробности о пожаре в московском ресторане Slava
SHOT: возгорание в ресторане Slava на Вятской улице в Москве ликвидировано
16 декабря 2023, 21:45

Фото: iStock/DarthArt

Возгорание в ресторане Slava на Вятской улице в Москве ликвидировано. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что загорелась мебель, площадь пожара составила 10 квадратов. Из заведения самостоятельно эвакуировались порядка 150 человек.

Данные о пострадавших не сообщаются. На месте работают сотрудники спасательной службы.

Напомним, пожар произошел в ресторане советской кухни Slava на Вятской улице в Москве. Вначале посетители ресторана услышали громкий звук, а потом из кухни пошел чёрный дым и началось возгорание. 

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области из-за ночных взрывов вспыхнул пожар на складе. Возгорание случилось в одном из складских зданий в Синельниковском районе.

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СК установил причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у «Садовода»
#пожар
#данные
#мебель
#человек
#возгорание
#сотрудники
#ресторан
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СК установил причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у «Садовода»
16 декабря 2023, 21:11

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники Следственного Комитета установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у рынка «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
Отмечается, что шестеро из них уже находятся на допросе.

Напомним, на рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их. Как стало известно, причиной беспорядков стало задержание водителя, который не остановился, проигнорировав требование сотрудников.

Примечательно, что более 80 иностранных граждан задержала полиция за попытку помешать задержанию подозреваемого. На данный момент задержанных проверяют на законность их пребывания в России. Возбуждены уголовные дела по статьям насилия и оскорбления представителей власти.

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#полиция
#задержание
#садовод
#рабочие
#ск рф
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В Москве задержали более 80 мигрантов, мешавших задержанию подозреваемого
16 декабря 2023, 18:51

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Более 80 иностранных граждан задержала полиция за попытку помешать задержанию подозреваемого.
Об этом пишет «МВД Медиа». Инцидент случился накануне в московском районе Капотня.

Водитель-иностранец во время проверки документов пытался скрыться на машине, протащив несколько метров участкового. Затем мигрант атаковал полицейского. После чего у него, по предварительной версии, произошёл эпилептический припадок.

Более 80 граждан предприняли попытку помешать полицейским окружить место происшествия. Они порезали колеса служебного автомобиля. Ситуация стабилизировалась после прибытия дополнительных полицейских нарядов. 

82 человека задержали и отвели в территориальные отделы, составили протоколы об административных правонарушениях.

Автомобилиста задержали и возбудили уголовное дело. Полицейский не обращался в медицинское учреждение.

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#москва
#новости
#полиция
#мигранты
#происшествие
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В Ярославской области 3-летний ребёнок получил сильнейший ожог ягодиц в детсаду
16 декабря 2023, 18:35

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Ребёнок еле ходит, но воспитатели утверждают, что они не виноваты и не понимают, как так вышло.
Baza пишет, что 8 декабря ребёнок как обычно находился в детском саду №10. По словам сотрудников детского сада, после подмывания старший воспитатель увидела красные пятна на ягодицах мальчика и позвала медика. 

Медработница осмотрела ребёнка и позвонила его матери, сказав, что у него опрелость и намокание. Отец мальчика пришёл в ужас, когда увидел раны.

По словам мужчины, сын еле ходил, плакал и сказал, что «тётя горячей водой сделала». 

Ягодицы ребёнка оказались полностью ошпарены, его срочно доставили в трампункт, где диагностировали термический ожог кипятком третьей степени. Ребёнок лежит в больнице, а отец выясняет, что на самом деле случилось в садике. 

Руководство садика тоже инициировало расследование и спустя неделю заявило, что их вины здесь нет. По словам воспитателей, ЧП никак не связано с садом. Мол, когда ребенка подмывали, воспитательница проверила температуру воды рукой. А спустя время у мальчика появился ожог. Откуда - непонятно. Очевидцев нет, причины неизвестны.

Ребенок все ещё плохо спит и отказывается есть, потому что ему больно ходить в туалет. Никакой помощи детсад не предложил, написав в соцсетях, что «разделяет переживания за жизнь и здоровье ребенка».

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#ребёнок
#детский сад
#дети
#больница
#новости
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Депутат Батрин, который взорвал гранаты, пришёл в сознание
16 декабря 2023, 17:46

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Украинский депутат Батрин, который взорвал гранаты на заседании в Закарпатье, пришёл в сознание.
Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, взорвавший гранаты во время заседания, вернулся в сознание. 

Об этом пишет издание «Зеркало недели». Батрина уже начали допрашивать правоохранители. Чтобы избежать, расправы со стороны родственников пострадавших, его палату усиленно охраняют. 

Известно, что у Батрина и главы города Михаила Мушки возник конфликт. Он мог послужить мотивом преступления. 

«Более того, депутаты даже поднимали вопрос о досрочном прекращении полномочий Мушки», — сообщил журналист Виталий Глагола.
напомним, в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района проходило заседания сессии. В какой-то момент один из депутатов взорвал достал из кармана не менее трех гранат и начал разбрасывать их по помещению. В результате произошло несколько взрывов. 26 человек получили различные ранения, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

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#депутат
#граната
#больница
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Гражданин Ирака с маленьким сыном перелез через забор на российской границе
16 декабря 2023, 15:24

Фото: istockphoto/kieferpix

Иракец с 6-летним сыном перелез через забор на границе РФ.
Amber Mash пишет, что мужчина незаконно вывез мальчика из Финляндии в Литву, чтобы потом забрать на родину. О том, что ребёнка ищут, калининградским полицейским сообщили финские специалисты по каналам Интерпола. 

Мохаммед Джабер Мохайбес украл ребёнка в июле и попал в Литву ещё до того, как сын был объявлен в розыск. Прорваться через российскую границу иракец не сумел. Пограничники задержали мужчину.  

Мохаммеду назначили административный штраф, выдворили из России, а ребёнка вернули матери. 

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#ирак
#россия
#дети
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В Самарской области в ДТП погибли два человека
16 декабря 2023, 14:22

Фото: istockphoto/conejota

В Кошкинском районе Самарской области произошло столкновение двух легковых автомобилей.
В региональном ГУ МВД сообщают, что авария случилась около 7.50 мск на территории Кошкинского района на 15 км автодороги «Кошки-Борма-Погрузная». 

Водитель 1992 года рождения за рулем Grand Cheroke ехал из села Кошки. Он не справился с управлением, его занесло. Машина выехала на встречную полосу, где автомобиль врезался в Renault Sandero под управлением водителя 1957 года рождения.

«На месте происшествия водитель и пассажир автомобиля Renault Sandero погибли, ещё три пассажира госпитализированы», - сказано в сообщении ведомства.
Прокуратура Кошкинского района проводит проверку.

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#дтп
#авария
#новости
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Две гранаты обнаружил работник СДЭК во время досмотра посылки в Севастополе
16 декабря 2023, 14:02

Фото: iStock/by sonmez

Две гранаты РГД-5 в шредере обнаружил работник СДЭК во время досмотра посылки в Севастополе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что в отделение курьерской службы СДЭК, которое находится на улице Юмашева, пришёл измельчитель бумаги из подмосковного Звенигорода. Во время проверки в одном из отделов устройства было обнаружено два цилиндрических предмета, очень похожих на гранаты РГД-5. 

В результате чего работник отделения вызвал экстренные службы. Из жилого дома эвакуировали десять человек. По факту проведенной проверки, гранаты оказались ненастоящими. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#проверки
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#курьер
#граната
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