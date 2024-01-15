Православный активист Морозов заявил, что подал иск на комика Белого* на 15 млн

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Православный активист Александр Морозов заявил, что подал судебный иск на комика Руслана Белого* на 15 миллионов рублей, об этом он сообщил в интервью для «РИА Новости».
«Подан иск к Руслану Белому*, в качестве ответчика также привлечены Google LLC и «ВКонтакте», - прокомментировал ситуацию Морозов.
В руки к агентству попало само исковое заявление, написанное Морозовым. В нём сказано, что на видеороликах, опубликованных на YouTube-канале комика и в социальной сети «ВКонтакте», изображено асоциальное поведение. На них Белый* матерится, выражается в очень грубой форме, чем оскорбляет человеческое достоинство истца, а также очерняет русскую культуру и русский мир.
Активист призвал суд взыскать с комика 15 миллионов рублей, а также заблокировать указанные видеоролики без права восстановления.
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