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Концерты комика Белого* отменили в Таиланде и Индонезии

12 января 2024, 10:41
Фото: iStock/cookelma

Фото: iStock/cookelma

Комик Руслан Белый* считает, что к отмене причастно российское консульство.
Baza пишет, что выступления в Таиланде было запланированы на 7 и 9 января, но концерты не состоялись. Также отменили концерт на Бали, который должен был пройти 11 января.

Тем, кто купил билеты, пришло письмо об отмене выступлений. Там уточнялось, что причина станет известна позднее.

Белый рассказал, что его устно попросили не проводить концерт, причину не объяснили.

По предположению комика, отмена случилась по политическим мотивам. Якобы сотрудники российского консульства обратились к таиландским властям с просьбой, чтобы «такие артисты как Белый не выступали». А перед концертом в Паттайе представители площадки попросили у комика сценарий выступления и дали подписать письмо, где он обязуется «не критиковать российскую власть».

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*признан иноагентом в России
#таиланд
#индонезия
#иностранный агент
#концерт
#новости
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Телеведущая Кудрявцева рассталась с мужем из-за алкоголя
12 января 2024, 09:38

Фото: istockphoto/yacobchuk

52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram о расставании с супругом, 36-летним хоккеистом Игорем Макаровым.
В браке пара прожила 10 лет.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала Лера Кудрявцева.
Кудрявцева и Макаров заключили брак в 2013 году. Пара растила дочь Марию, которой в августе 2023 года исполнилось 5 лет.

Этот брак является третьим для телеведущей. Она была замужем за музыкантом группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Вторым мужем Кудрявцевой стал бизнесмен Матвей Морозов.

Сообщалось, что Игорь Макаров закончил профессиональную карьеру и сейчас ищет себя.

«На данном этапе уже я больше зарабатываю, потому что у мужа, к сожалению, закончилась профессиональная карьера. Хотя были годы, когда он зарабатывал много, а я меньше. А сейчас я зарабатываю, а он в поиске себя», — писала Лера Кудрявцева.
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#развод
#семья
#алкоголь
#новости
#шоу-бизнес
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Волочкова скрывается от долгов за ЖКУ на Мальдивах
Анастасия Волочкова ответила на претензии УК по долгам за ЖКУ с Мальдив
11 января 2024, 18:29

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Питерские коммунальщики выставили счёт экс-балерине Анастасии Волочковой за услуги ЖКХ в царских апартаментах на Итальянской улице в центре Санкт-Петербурга. Любительница шпагатов ответила им что они .... (обалдели - ред.), так живут совсем в другом мире, а вот она — на Мальдивах.
Таким жёстким образом Анастасия отреагировала на наличие у неё каких-то там коммунальных задолженностей, передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». По информации ТСЖ, долг в размере 400 тысяч рублей танцовщица действительно оплатила ещё в прошлом году, однако за последние три месяца коммуналка вновь не оплачена, а счета за четырёхкомнатные хоромы около Русского музея отнюдь не маленькие.

Площадь апартаментов составляет почти 200 квадратных метров, уходящие ввысь потолки в квартире Волочковой расписывали мастера из эрмитажа, а стоит всё это сияние и блеск порядка 45 миллионов рублей.

Сейчас прима находится на Мальдивах, день отдыха по её словам обходится её всё в те же 400 тысяч рублей. При желании могла бы легко оплатить счета за питерские воду, свет и тепло. Но, как мы уже знаем из её слов, живём мы совсем в другом мире. Тут вам не здесь, одним словом.


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#тепло
#коммуналка
#свет
#санкт-петербург
#долги
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Лолиту могут оштрафовать на 200 тысяч рублей из-за гражданства Израиля
11 января 2024, 16:54

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Лолиту Милявскую могут оштрафовать на 200 тысяч рублей из-за израильского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру. Он требует проверить Лолиту из-за наличия у неё израильского паспорта.

Милявская никогда не скрывала, что имеет второе гражданство. Она неоднократно рассказывала, что получила его в 15 лет после смерти отца, которого выдворили в Израиль.

Однако проблемы у артистки могут появиться в случае, если она не уведомила МВД России о наличии у нее второго гражданства, поскольку по закону граждане должны в обязательном порядке сообщать об этом.

Если после проведения проверки выяснится, что Лолита не подала все необходимые документы в полицию, в её отношении могут возбудить уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства.

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#шоу-бизнес
#певица
#штраф
#гражданство
#израиль
#россия
#полиция
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Рэпер Vacio отверг обвинения в пропаганде ЛГБТ*
11 января 2024, 05:53

Фото: iStock/Venerala

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) ответил на обвинения в свой адрес в пропаганде ЛГБТ* в своём Телеграм-канале.
Исполнитель заявил, что никогда не являлся сторонником ЛГБТ*. Он объяснил своё появление на «голой вечеринке» в «Мутоборе» в одном носке желанием привлечь внимание.

«Признаюсь, в тот момент в погоне за хайпом и драйвом я переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой», — говорится в публикации.

Vacio добавил, что во время пребывания в СИЗО обдумал своё поступок.

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*запрещенная в РФ экстремистская организация
#сизо
#лгбт
#рэп
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Певица Монеточка* во второй раз стала мамой
11 января 2024, 04:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) родила второго ребенка.
«Вчера вечером у нас родился мальчишка ростом 50 сантиметров. Всё, слава богу, прошло легко и быстро», — сообщила певица в соцсетях.

Исполнительница добавила, что многие догадывались о её беременности, однако говорить об этом публично ей не хотелось.

Монеточка в декабре 2020 года вышла замуж за продюсера Витю Исаева (Виктора Емелина). В 2022 году супруги переехали в Литву, а 17 августа того же года на свет появилась их первая дочь Нина.

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#певица
#супруги
#россия
#литва
#ребёнок
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Юрист Соловьев назвал пиаром письмо Шарлота патриарху Кириллу
10 января 2024, 20:57

Фото: istockphoto.com/c11yg

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев высказал мнение о том, что письмо певца Эдуарда Шарлота, против которого возбуждено четыре уголовных дела, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу является своеобразным пиар-ходом.
Он отметил, что исполнителю следует, в первую очередь, отмаливать свои грехи.

«То, что он написал патриарху — это хорошо и говорит о том, что он решил обратиться в самую высокую инстанцию. Но просить прощения надо не у патриарха, а у верующих. Вряд ли патриарх, как главный монах и пастырь страны, на него обиделся. И у церкви нет механизмов для того, чтобы его простить, прощает Бог. Ему нужно в молитве, в покаянии и в исповеди это делать, а не писать эти рекламные письма. Я это письмо иначе как рекламным не могу назвать. Я это вижу как пиар-ход», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.
Ранее Шарлот отправил письмо Патриарху Московскому и всея Руси, где попросил прощения. Так, в письме он написал, что кается во всём и готов искупить вину. По словам певца, находясь в СИЗО, он «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», но для этого ему нужно выйти на свободу.

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#певец
#уголовное страны
#письма
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Директор Хлебниковой Прайс опроверг информацию об ухудшении здоровья певицы
10 января 2024, 19:57

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс назвал неправдой информацию об онемении пальцев рук артистки из-за развивающегося ревматоидного артрита.
Он отметил, что такие сообщения не основаны ни на чём.

«Они даже ленятся придумывать имена вымышленных врачей, с кем они якобы общались. Когда раньше про Марину придумывали разные небылицы, хотя бы старались правдоподобно это показать», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Прайс.

По его словам, артистка сейчас находится в нормальном состояние, выступает с концертами в гастрольном туре, а также регулярно выкладывает фото и видео в свои соцсети. Более того, он заявил, что Хлебникова выступала на концерте в Санкт-Петербурге и снимала его на видео, когда в СМИ появились сообщения о её якобы «госпитализации».

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#певица
#сми
#здоровье
#шоу-бизнес
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Иншаков подаст новый иск против Ивлеевой после отказа суда в первом прошении
10 января 2024, 18:42

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Актёр, продюсер Александр Иншаков, инициировавший коллективный иск на 1 млрд рублей против блогера Анастасии Ивлеевой после «голой» вечеринки, намерен подавать новый иск даже после отказа суда в старом.
Он отметил, что отказ суда является недоразумением.

«Это какое-то недоразумение, я думаю, с этим мы разберемся в ближайшее время. Всё будет нормально. Мы останавливаться на этом не будем, должны закончить и довести это до логического завершения. Нормальные люди всё прекрасно понимают, что произошло, прекрасно знают, что они сделали. За всё нужно отвечать. Мы будем последовательны в своих решениях, тем более сейчас нас поддерживает вся страна», — заявил в беседе с Газета.ру Иншаков.

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#суд
#шоу-бизнес
#селебрити
#скандал
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«Мужик в костюме-тройке»: Кащей из «Слова пацана» назвал Козловского «лжеартистом»
Актер Кологривый назвал Козловского «лжеартистом» из-за съемок в «Духless»
10 января 2024, 17:49

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

После выхода скандального сериала «Слово пацана» актеры, исполнившие главные роли, стали объектами обсуждения и повышенного внимания. Одним из артистов, на которого обрушилась популярность после съемок в картине, стал Никита Кологривый. Несмотря на главную роль в сказке «По щучьему велению», новый виток в его карьере произошел после участия в сериале о «казанском феномене». Вскоре после внезапно обрушившейся популярности, амбициозный актер сделал ряд громких заявлений о своих коллегах по сцене. Зачем Кологривый собрался в Голливуд, за что раскритиковал Данилу Козловского, кого назвал «лжеартистом», и какие проблемы у него возникли с налоговой, расскажет корреспондент «Радио 1» Анастасия Крестьянова.

Кологривый раскритиковал Козловского


Во время своего выступления в Школе-студии «Останкино», Никита Кологривый рассказал о своем творческом пути, начале карьеры и коллегах, с которыми ему довелось поработать на съемочной площадке. Помимо слов благодарности в адрес некоторых актеров, речь зашла и о тех, кого звезда сериала «Слово пацана» считает «лжеартистами».

Кологривый высмеял Данилу Козловского, сыгравшего главную роль в фильме «Духless». По сюжету персонаж артиста владеет дорогим автомобилем, пентхаусом, является заядлым тусовщиком. Кологривый заявил, что на актера просто надели костюм и рассказали, что и как нужно говорить.

«Ну вот «Духless» сложно играть? На мужика надень костюм-тройку, посади его в «Роллс-Ройс», скажи ему разговаривать вот таким голосом (Кологривый спародировал героя Козловского – прим.ред), немножко пафоса добавь. Зритель должен понять, что все это очень серьезно. А все делается секундно и моментально, я разобью тысячу таких лжеартистов», — заявил Кологривый.

Козловского просят проверить на предмет финансирования ВСУ
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Актер подчеркнул, что играть красавца несложно, имея при этом привлекательную внешность, а вот исполнить драматическую роль гораздо сложнее.
«А ты попробуй драму сыграть. Побудь «соплей», побудь ничтожеством. А нет, это пускай «эпизодники» лучше», — возмутился Кологривый.


Никита Кологривый намерен покорить Голливуд


Амбициозный артист заявил о готовности ехать в Голливуд. По его словам, если его пригласят на съемки в Штаты, то он покажет, как работают профессиональные артисты, и «уничтожит там всех».

«Только пустите меня туда. Надо просто понять, где ты будешь всегда в обойме, понять, какие твои качества помогают людям улыбаться», — заявил Кологривый.
Фото: «Радио 1»

Кологривый о роли Кащея в «Слово пацана. Кровь на асфальте»


Никита Кологривый, исполнивший роль Кащея в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова, рассказал, что не считает своего персонажа «сложным», так как «пацану играть пацана» очень легко. На вопрос о том, о какой роли он мечтает, артист ответил, что хотел бы сыграть героя из истории России, например помощника Петра I Александра Меньшикова.

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Никита Кологривый рассказал о проблемах с налоговой


Артист поделился историей о том, как однажды ФНС России списала с его банковской карты почти полтора миллиона рублей. Кологривый рассказал, что не задумывался об уплате налогов прежде, и стал внимательнее к этому относиться после инцидента с взысканием средств.

«У меня день рождения, я еду такой радостный и у меня (приходит уведомление – прим. ред.) казначейство Российской Федерации минус миллион двести, а это зарплата, условно говоря тех, кто со мной находится в машине. Я понимаю, блин, налоги. Теперь с каждого транша я звоню агенту и говорю: «это на налоги», – рассказал Кологривый.

Кологривый высмеял Бортич


Прежде исполнитель роли Кащея в «Слово пацана» высмеял актрису Александру Бортич. Он упрекнул девушку в том, что у нее нет профессионального образования.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — заявил Кологривый.

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#актёр
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#съёмки
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#скандал
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