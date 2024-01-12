Концерты комика Белого* отменили в Таиланде и Индонезии

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Комик Руслан Белый* считает, что к отмене причастно российское консульство.
Baza пишет, что выступления в Таиланде было запланированы на 7 и 9 января, но концерты не состоялись. Также отменили концерт на Бали, который должен был пройти 11 января.
Тем, кто купил билеты, пришло письмо об отмене выступлений. Там уточнялось, что причина станет известна позднее.
Белый рассказал, что его устно попросили не проводить концерт, причину не объяснили.
По предположению комика, отмена случилась по политическим мотивам. Якобы сотрудники российского консульства обратились к таиландским властям с просьбой, чтобы «такие артисты как Белый не выступали». А перед концертом в Паттайе представители площадки попросили у комика сценарий выступления и дали подписать письмо, где он обязуется «не критиковать российскую власть».
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Тем, кто купил билеты, пришло письмо об отмене выступлений. Там уточнялось, что причина станет известна позднее.
По предположению комика, отмена случилась по политическим мотивам. Якобы сотрудники российского консульства обратились к таиландским властям с просьбой, чтобы «такие артисты как Белый не выступали». А перед концертом в Паттайе представители площадки попросили у комика сценарий выступления и дали подписать письмо, где он обязуется «не критиковать российскую власть».
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Мария Фирсова