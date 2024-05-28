Предполагаемый взяткодатель в деле кадровика МО России обжаловал арест

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Бизнесмен Лева Мартиросян, проходящий по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, обжаловал свой арест. Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что апелляционная жалоба со стороны защиты поступила в Басманный суд Москвы. Уточняется, что Мартиросян будет находиться под стражей до 12 июля текущего года.
Согласно информации следствия, он лично знаком с арестованным Кузнецовым и дал ему взятку за покровительство по службе.
Напомним, арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.
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Согласно информации следствия, он лично знаком с арестованным Кузнецовым и дал ему взятку за покровительство по службе.
Напомним, арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.
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Екатерина Коршунова