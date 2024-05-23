Защита кадровика МО Кузнецова просит перевести его из СИЗО под домашний арест

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Защита начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки, просит перевести его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что Кузнецов хочет быть под домашним арестом в доме в Истринском районе Подмосковья, одним из собственников которого является его супруга. Примечательно, что суд рассматривает жалобу защиты на арест генерала.
Сам Кузнецов принимает участие в заседании с помощью видео.
Напомним, арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.
Читайте также:
Стало известно, какое имущество успел приобрести арестованный кадровик МО Кузнецов
Замглавы ГУФСИН Подмосковья Владимира Талаева задержали по подозрению в крупной взятке
Задержан начальник ГУ связи ВС РФ: Что известно о генерал-лейтенанте Шамарине
Сам Кузнецов принимает участие в заседании с помощью видео.
Напомним, арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.
Читайте также:
Стало известно, какое имущество успел приобрести арестованный кадровик МО Кузнецов
Замглавы ГУФСИН Подмосковья Владимира Талаева задержали по подозрению в крупной взятке
Задержан начальник ГУ связи ВС РФ: Что известно о генерал-лейтенанте Шамарине
Екатерина Коршунова