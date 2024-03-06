Премьер Гаити не смог приземлиться в столичном аэропорту из-за перестрелок в нём

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Самолет премьер-министра Гаити Ариэля Анри не смог приземлиться в аэропорту столицы страны Порт-о-Пренса из-за происходивших там перестрелок. Об этом заявило агентство Associated Press.
Премьер-министр возвращался в республику после визита в Кению, до этого канцелярия президента долго не давала ответа о его прибытии. В итоге политик застал пик восстаний в аэропорту, самолету пришлось совершить посадку в Пуэрто-Рико.
AP отмечает, что ситуация с невозможностью возвращения Анри в страну может быть связана с тем, что он не находился на Гаити с момента начала беспорядков.
Ранее в Порт-о-Пренсе бандиты совершили нападение на главную тюрьму и выпустили на свободу несколько сотен заключенных. Местное издание Gazette Haiti уточнило, что преступники взяли в плен охранников, при этом отпустили их, как только заключенные были освобождены. Данные о пострадавших и погибших в результате нападения банды не поступали.
По данным информационного портала, среди наиболее известных заключенных, которые были освобождены после нападения преступников, есть члены влиятельных группировок.
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AP отмечает, что ситуация с невозможностью возвращения Анри в страну может быть связана с тем, что он не находился на Гаити с момента начала беспорядков.
По данным информационного портала, среди наиболее известных заключенных, которые были освобождены после нападения преступников, есть члены влиятельных группировок.
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Артем Путинцев