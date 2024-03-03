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Бандиты напали на главную тюрьму Гаити и выпустили сотни заключенных

03 марта 2024, 09:40
Фото: istockphoto / OlFedv

Фото: istockphoto / OlFedv

В столице Гаити Порт-о-Пренсе бандиты совершили нападение на главную тюрьму и выпустили на свободу несколько сотен заключенных, передает сообщило местное издание Gazette Haiti.
Уточняется, что преступники взяли в плен охранников, при этом отпустили их, как только заключенные были освобождены. Данные о пострадавших и погибших в результате нападения банды не поступали.

Инцидент произошел, когда в государстве отсутствовал премьер-министр. В это время Ариэль Анри был в Кении, где добился соглашения о направлении миротворческого контингента в Гаити для борьбы с преступными группировками.


По данным информационного портала, среди наиболее известных заключенных, которые были освобождены после нападения преступников, есть члены влиятельных группировок.

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#преступники
#инцидент
#тюрьма
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Случайный прохожий погиб в ходе перестрелки с боевиками в Карабулаке
03 марта 2024, 09:49

Фото: iStock/gorodenkoff

При перестрелке боевиков в Карабулаке погиб случайный прохожий, об этом стало известно Telegram-каналу Baza.
Напомним, около 19:00 2 марта в городе Карабулак Республики Ингушетия ввели режим контртеррористической операции (КТО). Как сообщили в НАК, силовики проводили оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили в одной из квартир банду преступников, которые планировали совершить теракты. Бандиты оказали сопротивление правоохранителям, завязалась перестрелка. Жителей близлежащих домов эвакуировали, район, в котором идут бои, оцеплен.

Как сообщает Baza, один случайный прохожий, всё же был застрелен. Личность мужчины устанавливается.

Также сообщается, что ранения различной степени тяжести получили трое силовиков. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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#смерть
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В российском городе одноклассники отбили ребенка у бродячей собаки
СК по Иркутской области возбудил дело после нападения бродячей собаки на ребенка
03 марта 2024, 09:18

Фото: istockphoto / YuriyGreen

На восьмилетнего ребенка в городе Братске Иркутской области напала бездомная собака. Об инциденте сообщило следственное управление СК по региону.
Нападение произошло возле одной из школ. Бродячее животное набросилось на ребенка и укусило его за ногу. Одноклассники мальчика вовремя среагировали и спугнули собаку. Мама пострадавшего своевременно отвезла мальчика в больницу.

Было возбуждено уголовное дело. Правоохранители выяснят все обстоятельства случившегося, дадут оценку деятельности лиц, ответственных за отлов и содержание бесхозных животных.

В России главы регионов борются с проблемой бездомных собак и законами, разрешающими эвтаназию опасных животных.

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Подросток из подмосковной деревни избил и порезал ножом друга из-за ревности.

SHOT: Жители Крыма сообщают о серии взрывов в районе Феодосии.

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#животное
#нападение
#уголовное
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Подросток из подмосковной деревни избил и порезал ножом друга из-за ревности
03 марта 2024, 08:47

Фото: iStock/simpson33

В Московской области школьник сильно ранил друга, приревновав его к девочке, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, 13-летний подросток из деревни Доброволец Талдомского городского округа позвал своего друга на улицу. Как оказалось, у него назрели серьёзный вопросы к товарищу после того, как он погулял с их общей знакомой.

Разгневанный подросток набросился на ничего не подозревающего одноклассника. Он избил парня гантелей и изрезал ножом. Израненного друга школьник бросил на улице и ушёл. Пострадавшему помогли случайные прохожие.

В больнице у парня диагностировали поверхностные раны груди, спины и голени. К счастью, все ранения оказались непроникающими.

По факту случившегося полицейские инициировали проверку.

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#подмосковье
#избиение
#подростки
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SHOT: Жители Крыма сообщают о серии взрывов в районе Феодосии
03 марта 2024, 03:11

Фото: iStock/Natalia_Garmasheva

Жители Крыма сообщили о мощных взрывах над Феодосией. По предварительным данным, там сработала ПВО, написал Telegram-канал SHOT.
По информации SHOT, два мощных хлопка прозвучали в небе над городом в начале третьего часа ночи. Через какое-то время раздались ещë несколько взрывов. Жители ряда феодосийских города сообщают, что в их домах содрогнулись стëкла, а во дворах сработали сигнализации у машин.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее «Радио 1» сообщало, что на днище автомобиля, который пытался въехать на территорию Крыма с севера, было обнаружено мощное самодельное взрывное устройство. Сотрудники ФСБ РФ заметили СВУ при проведении досмотра машины на контрольно-пропускном пункте «Джанкой». Машину в экстренном порядке переправили в безопасное место, после чего специалисты-взрывотехники приступили к операции по разминированию автомобиля и обезвреживанию СВУ.

По заключению экспертов, взрывное устройство было изготовлено с использованием частей и компонентов западного производства, которые страны НАТО поставляют на территорию Украины.

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#крым
#взрывы
#пво
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Ракетная опасность объявлена в двух районах Белгородской области
03 марта 2024, 01:55

Фото: iStock/dk_photos

Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Об этом сообщила мэрия Белгорода в своём Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#белгород
#опасность
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WSJ: Бушующий в Техасе лесной пожар вошёл в число крупнейших в истории США
03 марта 2024, 01:36

Фото: iStock/Andrii_Chagovets

Масштабные лесные пожары охватили американский штат Техас — огонь уже уничтожил больше полумиллиона га растительности. Один из пожаров уже стал крупнейшим за всю историю штата и одним из самых крупных в истории США за всю историю наблюдений.
Ещё в последний день зимы, 29 февраля, пожарная служба Техаса сообщила в социальной сети X, ​что пожар Smokehouse Creek в округе Хатчинсон бушует уже на площади в 435 тысяч гектаров, 424 тысячи из которых уже выгорело. В тот же день стало известно, что пламя перекинулось и на территорию соседнего штата — Оклахомы.

За время пожара погибли как минимум двое жителей ​Техаса. Но гораздо большей проблемой для «штата одинокой звезды» может стать гибель десятков тысяч голов крупного рогатого скота.

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#сша
#лесные пожары
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В Харьковской области — взрывы и воздушная тревога
03 марта 2024, 00:38

Фото: iStock/Zeferli

В Харьковской области прогремели взрывы, пишут местные каналы. Звучит воздушная тревога. Каких-либо конкретных сведений при этом не приводится.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#харьков
#взрывы
#воздушная тревога
#украина
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В Ингушетии идет бой с заблокированными в доме боевиками
В Ингушетии идут столкновения с боевиками в многоквартирном доме
02 марта 2024, 21:12

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время сражаются с боевиками в городе Карабулак Ингушетии, сообщил источник из региональных силовых структур, передает РИА Новости.
«В Карабулаке происходит столкновение с боевиками. Заблокированные в многоквартирном доме боевики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов после предложения сдаться», — сообщил собеседник агентства.
Ранее сегодня в 19:30 по московскому времени был введен режим контртеррористической операции в Карабулаке с целью предотвращения терактов и преступлений террористической направленности. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

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#набережная
#столкновение
#боеприпас
#операции
#чс
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В районе города Ломоносов в Ленинградской области прогремели два мощных взрыва
02 марта 2024, 20:12

Фото: istockphoto/adimrysev

В районе порта Бронка в городе Ломоносов прозвучало два мощных взрыва. Характерные хлопки с небольшим временным интервалом слышали также жители окрестных деревень Пеники и Малая Ижора.
Некоторые очевидцы утверждают, что вслед за звуками взрывов видели искры и зарево в небе, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Жители Ломоносова и Петродворца рассказывают, что в домах дрожали стены и звенели стёкла в окнах.

По информации телеграм-канала, над Финским заливом был сбит неопознанный воздушный объект, предположительно, беспилотный летательный аппарат. Сработал зенитно-ракетный комплекс системы противовоздушной обороны, дислоцированный в Ломоносовском районе Ленинградской области.

В аэропорту Пулково введён план «Ковёр» из-за угрозы атаки беспилотников. Воздушная гавань Северной столицы временно не принимает и не выпускает самолёты.

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#аэропорт
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