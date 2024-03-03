Бандиты напали на главную тюрьму Гаити и выпустили сотни заключенных

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В столице Гаити Порт-о-Пренсе бандиты совершили нападение на главную тюрьму и выпустили на свободу несколько сотен заключенных, передает сообщило местное издание Gazette Haiti.
Уточняется, что преступники взяли в плен охранников, при этом отпустили их, как только заключенные были освобождены. Данные о пострадавших и погибших в результате нападения банды не поступали.
Инцидент произошел, когда в государстве отсутствовал премьер-министр. В это время Ариэль Анри был в Кении, где добился соглашения о направлении миротворческого контингента в Гаити для борьбы с преступными группировками.
По данным информационного портала, среди наиболее известных заключенных, которые были освобождены после нападения преступников, есть члены влиятельных группировок.
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Инцидент произошел, когда в государстве отсутствовал премьер-министр. В это время Ариэль Анри был в Кении, где добился соглашения о направлении миротворческого контингента в Гаити для борьбы с преступными группировками.
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Дана Игумнова