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При обрушении моста под Подольском пострадала 60-летняя женщина, которая была за рулём рухнувшей в дыру «Шкоды». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что у женщины обнаружили серьёзные травмы груди и ног, а также ушиб головы. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.
Напомним, в деревне Кутьино недалеко от Подольска Московской области произошло обрушение пролета автомобильного моста, который проходит через реку Пахра. Согласно сообщению, в момент обрушения по мосту ехал автомобиль. Он рухнул вниз вместе с пролетом. Движение на данном участке полностью заблокировано. На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что балкон обрушился на 6 этаже в многоквартирном доме в городе Щелкино на северо-востоке Крыма.
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Напомним, в деревне Кутьино недалеко от Подольска Московской области произошло обрушение пролета автомобильного моста, который проходит через реку Пахра. Согласно сообщению, в момент обрушения по мосту ехал автомобиль. Он рухнул вниз вместе с пролетом. Движение на данном участке полностью заблокировано. На месте работают оперативные службы.
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Екатерина Коршунова