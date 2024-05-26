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При сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее могли погибнуть больше 670 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на информацию Международной организации по миграции (МОМ).
«По оценкам, на данный момент под землей находятся свыше 670 человек», — сказал журналистам руководитель миссии МОМ в ООН в Папуа — Новой Гвинее Серхан Актопрак.Местное руководство пока решает вопрос об официальном запросе дополнительной помощи от международного сообщества.
Сход оползня на деревню Каокалам провинции Энга, расположенной, приблизительно, в 600 километрах к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби, произошел в четверг, 23 мая.
Стихийное бедствие заблокировало подъезд к городу Поргер, где находится большой золотой рудник. До этого в мае в результате обрушения трассы в КНР погибло полсотни человек, еще 30 пострадало.
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Никита Кротов