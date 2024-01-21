В Сочи оползень сошёл на дорогу и парализовал движение в районе «Роза Хутор»

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Автомобильное движение затруднено в районе горнолыжного курорта «Роза Хутор» рядом с этнопарком «Моя Россия».
SHOT пишет, что уже более часа водители не могут уехать из-за перекрытых дорог. По их словам, на место не едут службы. Из-за сильного снегопада и налипания снега на курорте приостановили работу подъёмника «Родельбан» и отменили трансфер в Хаски Хутор.
Ранее в Грузии оползень накрыл средневековый монастырь Шиомгвиме. Комплекс располагается в узком известняковом ущелье примерно в 30 км от Тбилиси, недалеко от города Мцхета. Первая община монахов была образована здесь в VI веке святым Шио Мгвимским, который является одним из 13 Ассирийских отцов.
Начиная с XVII века монастырь несколько раз разрушался и восстанавливался. Современный вид обрёл в XIX веке. Шиомгвиме является действующей обителью, куда съезжаются паломники и туристы.
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Ранее в Грузии оползень накрыл средневековый монастырь Шиомгвиме. Комплекс располагается в узком известняковом ущелье примерно в 30 км от Тбилиси, недалеко от города Мцхета. Первая община монахов была образована здесь в VI веке святым Шио Мгвимским, который является одним из 13 Ассирийских отцов.
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Мария Фирсова