При теракте в Иерусалиме пострадали семь человек, девушка скончалась

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
В результате нападения на автобусную остановку в Иерусалиме пострадали шесть человек, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, рано утром двое боевиков напали на автобусную остановку неподалёку от въезда в город.
В результате стрельбы пострадали восемь человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии, в настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась от полученных травм.
Отмечается, что оба нападавших были ликвидированы. При этом, личности стрелков пока что не раскрываются, также как и их мотивы. Официальных комментариев от израильских властей не поступало.
Читайте также:
В Изариле сообщили о не менее чем шести пострадавших при теракте в Иерусалиме
Bild: В Германии задержали российского подростка по подозрению в теракте
СК РФ предъявил обвинение Венгрыжановскому в подготовке теракта в Москве
В результате стрельбы пострадали восемь человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии, в настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Отмечается, что оба нападавших были ликвидированы. При этом, личности стрелков пока что не раскрываются, также как и их мотивы. Официальных комментариев от израильских властей не поступало.
Читайте также:
В Изариле сообщили о не менее чем шести пострадавших при теракте в Иерусалиме
Bild: В Германии задержали российского подростка по подозрению в теракте
СК РФ предъявил обвинение Венгрыжановскому в подготовке теракта в Москве
Евгения Парфентьева