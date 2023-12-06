Приморских спецназовцев заподозрили в разбое

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Следователи возбудили уголовное дело о разбое в отношении пятерых, нападавших на стрип-клубы Владивостока под видом ОМОН. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на СУСК РФ по Приморскому краю.
По данным следствия, я в ноябре фигуранты дела и ряд неустановленных лиц в камуфляжной одежде, имея при себе оружие и спецсредства, под видом сотрудников ОМОН украли деньги и разные ценные предметы в клубах, где проводились развлекательные мероприятия.
Они рассчитывали, что руководство нелегальных клубов не станет жаловаться в правоохранительные органы.
«Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний в Приморском крае. Они подозреваются... по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)», — сообщает региональный СУСК РФ.
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