Прохожий в Свердловской области провалился под землю на два метра

23 августа 2025, 00:09

Фото: iStock/montiannoowong

В Березовском Свердловской области прохожий провалился под землю на глубину около двух метров. Это случилось из-за обрушения канализационного коллектора прямо под мужчиной. Об этом сообщают Telegram-каналы Baza и Ural Mash.





По словам свидетелей, инцидент произошел на улице Загвоздкина. Пострадавший шел вместе с женщиной и внезапно провалился под землю.



Мужчине удалось избежать серьезных травм благодаря помощи очевидцев. Подоспевшие на подмогу люди помогли ему выбраться из образовавшейся ямы. В настоящее время на месте происшествия ведутся ремонтные работы, опасная зона огорожена предупредительной лентой.







