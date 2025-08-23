Прохожий в Свердловской области провалился под землю на два метра
В Березовском Свердловской области прохожий провалился под землю на глубину около двух метров. Это случилось из-за обрушения канализационного коллектора прямо под мужчиной. Об этом сообщают Telegram-каналы Baza и Ural Mash.
По словам свидетелей, инцидент произошел на улице Загвоздкина. Пострадавший шел вместе с женщиной и внезапно провалился под землю.
Мужчине удалось избежать серьезных травм благодаря помощи очевидцев. Подоспевшие на подмогу люди помогли ему выбраться из образовавшейся ямы. В настоящее время на месте происшествия ведутся ремонтные работы, опасная зона огорожена предупредительной лентой.
