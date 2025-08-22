Медсестра созналась в совращении 15-летнего пасынка после года в тюрьме

22 августа 2025, 23:56

В США медсестра после года заключения призналась в совращении 15-летнего пасынка

Фото: iStock/sakhorn38

Американская медсестра призналась в совершении развратных действий в отношении своего 15-летнего пасынка. К этому моменту она уже отсидела год. Об этом сообщает телеканал CourtTV.





34-летняя Алексис фон Йейтс совершила преступление в июле 2024 года. В тот день подросток гостил у своего отца, который и застал супругу в момент совращения несовершеннолетнего. Мужчина прозвал ее ​«педофилкой» и после выгнал из дома.



В результате судебного разбирательства обвинение было смягчено с изнасилования на непристойные действия с несовершеннолетним по просьбе семьи потерпевшего. Это было связано с тем, что медсестра изначально не признавала себя виновной в изнасиловании, лишь в совершении непристойных действий, а семья мальчика стремилась избежать повторной явки подростка в суд. Это могло помешать восстановлению его психического здоровья.



