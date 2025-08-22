Медсестра созналась в совращении 15-летнего пасынка после года в тюрьме
Американская медсестра призналась в совершении развратных действий в отношении своего 15-летнего пасынка. К этому моменту она уже отсидела год. Об этом сообщает телеканал CourtTV.
34-летняя Алексис фон Йейтс совершила преступление в июле 2024 года. В тот день подросток гостил у своего отца, который и застал супругу в момент совращения несовершеннолетнего. Мужчина прозвал ее «педофилкой» и после выгнал из дома.
В результате судебного разбирательства обвинение было смягчено с изнасилования на непристойные действия с несовершеннолетним по просьбе семьи потерпевшего. Это было связано с тем, что медсестра изначально не признавала себя виновной в изнасиловании, лишь в совершении непристойных действий, а семья мальчика стремилась избежать повторной явки подростка в суд. Это могло помешать восстановлению его психического здоровья.
Йейтс рассказывала, что, оставшись вечером с ребенком, она играла с ним в приставку, распивала алкоголь, употребляла запрещенные вещества, а затем совершила преступление. В это время в доме спали еще два ребенка — родные дети Йейтс и отца совращенного ею мальчика.
По условиям сделки осужденная проведет два года в исправительном учреждении, после чего два года будет под общественным контролем и десять лет под надзором как сексуальный преступник. Медсестра также должна будет выполнить 200 часов общественных работ и оплатить судебные издержки.