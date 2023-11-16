Прокуратура обжаловала 11-летний приговор жителю Рязани, убившего супругу

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Прокуратура обжаловала приговор Александру Логунову, которого суд приговорил к 11 годам лишения свободы по делу о расправе над супругой. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру Рязани.
По информации агентства, жалоба гособвинителя на приговор связана с мягкостью назначенного наказания.
Напомним, 26-летняя Елена пропала в июле 2021 года, ее тело искали более года. В августе 2022 года правоохранительные органы задержали ее мужа Логунова по делу о распространении порнографии. Через несколько месяцев женщину нашли, а супругу предъявили обвинение в убийстве. Установили, что он в ходе бытового конфликта задушил свою жену. 1 ноября 2023 года Железнодорожный районный суд Рязани приговорил Александра к 11 годам колонии строгого режима.
Ранее сообщалось что в Екатеринбурге арестовали 16-летнего подростка, который расправился над 14-летней подругой, ее мамой и собакой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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