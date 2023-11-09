Прокуратура обжаловала отказ на заочный арест Толоконниковой*

Фото: РИА Новости/ Алексей Куденко
Прокуратура обжаловала отказ на заочный арест участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой*, который вынес Бабушкинский суд Москвы, об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на суд.
Напомним, ранее в Бабушкинский суд с просьбой о заочном аресте Толоконниковой* обратилось следствие. Её обвиняют по статье об оскорблении чувств верующего, за что 29 марта 2023 года активистка была объявлена в розыск. Однако, суд ответил следствию отказом. При этом, причину отказа суд не стал озвучивать.
При этом, какой именно проступок Толоконниковой* стал причиной возбуждения уголовного дела - до сих пор не раскрывается.
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«В суд поступило апелляционное представление на постановление об отказе в удовлетворении ходатайства», - прокомментировала ситуацию собеседница агентства.
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Евгения Парфентьева