Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина*

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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу актера Алексея Панина*, который заочно обвиняется в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.