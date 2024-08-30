Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина*

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу актера Алексея Панина*, который заочно обвиняется в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Согласно информации ведомства, Панин* заочно арестован и находится в международном розыске. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.
Ранее глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить российского актера. В октябре 2022 года Панин* опубликовал в социальных сетях текстовые сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту, при этом он также положительно высказался о совершенной атаке. В настоящее время бывший актер с 2020 года проживает в Испании.
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*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.
Екатерина Коршунова