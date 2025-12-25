Пропавшего в Москве экс-депутата Николая Герасименко нашли

25 декабря 2025, 18:02

Николай Герасименко (Фото: duma.gov.ru)

Бывшего депутата Госдумы Николая Герасименко, который пропал накануне, нашли в Москве.





Как сообщают «Известия», 24 декабря Герасименко вышел из квартиры на юго-западе столицы, чтобы погулять с собакой, и не вернулся. Он планировал короткую прогулку на пять минут, поэтому не взял с собой телефон.



Когда Николай Федорович не появился дома, родственники начали его искать. Вечером к поискам подключились полиция и волонтёры. Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения и обнаружили, что 25 декабря около 7 утра мужчину с собакой видели недалеко от Белорусского вокзала.



Как отмечает издание, у Герасименко есть проблемы с памятью. По предварительной информации, он страдает деменцией, и это могло стать причиной его исчезновения. Сейчас его нашли и с ним всё в порядке.