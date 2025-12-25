В Москве пропал бывший депутат Госдумы Николай Герасименко
В Москве бесследно исчез бывший депутат Госдумы Николай Герасименко. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
В последний раз Герасименко видели около дома на юго-западе города, когда он выгуливал собаку. Вечером накануне мужчина вышел из дома с питомцем породы акита-ину по кличке Кей.
На нём были чёрные куртка, шапка и штаны. После этого связь с ним прервалась. Родственники заявили о его исчезновении в полицию и подключили к поискам волонтёров.
Николай Герасименко работал депутатом Государственной Думы шести созывов. Он выступил главным автором закона «Об ограничении курения табака».
Ранее депутата из Тольятти сняли с поста после заявления его жены о родах в Чили.
Читайте также: