Пропавшую в горах россиянку ищут уже неделю
Спасатели ведут поиск Жанны, пропавшей в горах Республики Бурятия. Женщина не выходит на связь уже неделю, сообщает Telegram-канал Shot.
По имеющейся информации, опытная путешественница отправилась в поход в конце августа. Она вошла в состав группы из 15 человек, направлявшейся на пик Буту, расположенный в хребте Большой Саян. В финальный день маршрута участники разбились: пока гид ожидал их на привале, остальные собирали дикоросы. Когда туристы вернулись к месту сбора, выяснилось, что Жанна отсутствует.
Коллеги по группе выдвинули версию, что она могла самостоятельно направиться в лагерь, однако там ее не обнаружили. После этого они связались с экстренными службами и приняли решение свернуть поход.
В социальных сетях и туристических кругах сложившуюся ситуацию оценивают критически. Очевидцы обращают внимание на то, что на момент исчезновения женщина была одетой легко, при ней не было ни продуктов, ни воды, ни необходимого для горной местности снаряжения.
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