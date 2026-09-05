Пропавшую в горах россиянку ищут уже неделю

05 сентября 2026, 15:34

В горах Бурятии неделю ищут пропавшую россиянку Жанну

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Спасатели ведут поиск Жанны, пропавшей в горах Республики Бурятия. Женщина не выходит на связь уже неделю, сообщает Telegram-канал Shot.