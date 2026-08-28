Туристу вернули потерянный в горах рюкзак спустя 60 с лишним лет

28 августа 2026, 19:40

Турист нашел рюкзак, который оставил на леднике в Австрии в 1963 году

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Австрии спустя более 60 лет нашли рюкзак альпиниста, потерянный им в ледниковой трещине. Об этом сообщает The Guardian.