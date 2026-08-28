Туристу вернули потерянный в горах рюкзак спустя 60 с лишним лет
В Австрии спустя более 60 лет нашли рюкзак альпиниста, потерянный им в ледниковой трещине. Об этом сообщает The Guardian.
Личные вещи, ледоруб, фотоаппарат и курительная трубка обнаружились в июле на леднике Зульцтальфернер в Тироле на высоте около 2955 метров. Полиция провела расследование: по сохранившимся, хотя и сильно выцветшим документам удалось установить личность владельца и разыскать его.
Им оказался 86-летний мужчина, который в августе 1963 года во время перехода через ледник с друзьями провалился в расщелину. Товарищи вытащили его с помощью веревки, а чтобы облегчить подъем, альпинист снял рюкзак и оставил его в трещине.
В полиции отметили, что состояние здоровья пенсионера не позволяет ему забрать находку лично. Вещи передали его сыну.
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