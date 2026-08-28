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Туристу вернули потерянный в горах рюкзак спустя 60 с лишним лет

Турист нашел рюкзак, который оставил на леднике в Австрии в 1963 году
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Австрии спустя более 60 лет нашли рюкзак альпиниста, потерянный им в ледниковой трещине. Об этом сообщает The Guardian.



Личные вещи, ледоруб, фотоаппарат и курительная трубка обнаружились в июле на леднике Зульцтальфернер в Тироле на высоте около 2955 метров. Полиция провела расследование: по сохранившимся, хотя и сильно выцветшим документам удалось установить личность владельца и разыскать его.

Им оказался 86-летний мужчина, который в августе 1963 года во время перехода через ледник с друзьями провалился в расщелину. Товарищи вытащили его с помощью веревки, а чтобы облегчить подъем, альпинист снял рюкзак и оставил его в трещине.

В полиции отметили, что состояние здоровья пенсионера не позволяет ему забрать находку лично. Вещи передали его сыну.

Никита Кротов

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