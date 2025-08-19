«Просто хотел познакомиться»: В Петербурге СК отказался возбуждать дело о насилии

19 августа 2025, 18:19

В Петербурге оправдали мигранта, тащившего женщину в тёмный угол подъезда

Фото: Istock/RyanKing999

В Санкт-Петербурге СК отказался возбудить дело после инцидента в подъезде на Воронцовском бульваре. Пострадавшая женщина сообщила о попытке насилия, однако в действиях подозреваемого не был найден состав преступления. Об этом сообщает avia.pro.





Инцидент произошёл в одном из домов, где неизвестный напал на местную жительницу. По её словам, он пытался затащить её в угол, но ей удалось вырваться и позвать на помощь. Прибывшая полиция зафиксировала у женщины испуг и синяки.



В ходе проверки выяснилось, что задержанным оказался 32-летний мигрант. Он пояснил, что хотел познакомиться. Следственный комитет не усмотрел в его действиях состава преступления, ссылаясь на отсутствие серьёзных травм у пострадавшей и прямых доказательств умысла. Это решение вызвало беспокойство среди жителей дома, которые отмечают, что подозреваемый ранее был замечен в районе и его поведение вызывало вопросы.

