Коран разрешили сжечь в Швеции накануне «Евровидения»

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Полиция Швеции разрешила провести акцию с сожжением Корана за день до «Евровидения».
Об этом рассказала газета Gteborgs-Posten. Акция пройдет завтра, 3 мая. По данным издания, сжечь священную книгу планируется на площади Густава Адольфа в центре города Мальмё. Там же проведут песенный конкурс.
Кроме этого, акцию с сожжением Корана хотят провести в стране в субботу и воскресенье. На следующей неделе в Швеции тоже запланированы две пропалестинские акции — 9 и 11 мая и одна произраильская — 9 мая.
В этот период в Мальмё будет проходить неделя «Евровидения». Ожидается, что ее посетят около 100 тысяч человек из разных стран. 7 и 9 мая в городе проведут полуфиналы конкурса, а 11 мая — финал.
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Кроме этого, акцию с сожжением Корана хотят провести в стране в субботу и воскресенье. На следующей неделе в Швеции тоже запланированы две пропалестинские акции — 9 и 11 мая и одна произраильская — 9 мая.
В этот период в Мальмё будет проходить неделя «Евровидения». Ожидается, что ее посетят около 100 тысяч человек из разных стран. 7 и 9 мая в городе проведут полуфиналы конкурса, а 11 мая — финал.
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Алёна Самарева