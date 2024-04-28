В Швеции провели акцию с сожжением Корана

Фото: iStock/Rifky Rachman Safri
В Стокгольме женщина сожгла Коран под наблюдением полиции. Об этом сообщает телеканал A Haber.
Телеканал продемонстрировал кадры акции женщины по имени Джейд Сандберг. Она сожгла Коран, произнося при этом антиисламскую речь в микрофон и держа крест из двух деревянных реек над горящей книгой.
Представители A Haber назвали данный поступок подлым. На видео также заметны охранявшие акцию сотрудники полиции.
Напомним, в прошлом году в центре Стокгольма мусульмане провели демонстрацию против акций с сожжением Корана. Как сообщают сотрудники полиции, на площади Медборгарплатсен находилось от 1500 до 2000 человек. Исламская лига получила разрешение от властей на проведение демонстрации.
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Представители A Haber назвали данный поступок подлым. На видео также заметны охранявшие акцию сотрудники полиции.
Напомним, в прошлом году в центре Стокгольма мусульмане провели демонстрацию против акций с сожжением Корана. Как сообщают сотрудники полиции, на площади Медборгарплатсен находилось от 1500 до 2000 человек. Исламская лига получила разрешение от властей на проведение демонстрации.
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Екатерина Коршунова