«Пушечное мясо»: треш-стример из Волгограда оскорбил бойцов СВО

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Волгоградский треш-стример Павел Прокудин оскорбил участников СВО в прямом эфире. Об этом в своём Telegram-канале написала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Отмечается, что молодой человек назвал российских военных «пушечным мясом», а потом добавил, что они «не должны жить», поскольку «толку от них нет».
Мизулина подчеркнула, что уже обратилась в МВД России с требованием провести проверку этого блогера и его высказываний.
Это не первое подобное высказывание Прокудина. В июне 2023 года во время стрима он оскорблял мусульман и негативно отзывался о мужчинах Кавказа. Это было сделано после сожжения Корана у мечети Никитой Журавелем.
До этого он в прямом эфире подрался с родственниками и избил девушку, за что получит 10 суток административного ареста.
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Мизулина подчеркнула, что уже обратилась в МВД России с требованием провести проверку этого блогера и его высказываний.
До этого он в прямом эфире подрался с родственниками и избил девушку, за что получит 10 суток административного ареста.
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Анастасия Чинкова