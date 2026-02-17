Пять человек погибли в лобовом ДТП в Тыве

17 февраля 2026, 15:15

Пять человек стали жертвами лобового столкновения двух автомобилей в Тыве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.





Трагедия произошла днем 17 февраля на 22-м километре трассы Кызыл – Эрзин. В этот момент в салоне Toyota Corolla находились трое мужчин и одна женщина, выжить удалось только одному.



На второй машине Toyota Fielder ехали мужчина и женщина, оба погибли на месте. Примерный возраст погибших — от 30 до 60 лет. Сейчас на месте работают правоохранители, все причины и обстоятельства смертельной аварии выясняются.



Ранее сразу несколько ДТП зарегистрировали на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Есть погибшие и пострадавшие.