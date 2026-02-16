Шесть ДТП с участием 14 автомобилей произошли в Тульской области: есть погибшие

16 февраля 2026, 20:14

6 ДТП с участием 14 автомобилей произошли в Тульской области, погиб человек

Порядка 14 автомобилей оказались участниками шести отдельных ДТП на трассе М-4 «Дон» в Узловском районе Тульской области. По предварительным данным, в результате этих аварий пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.