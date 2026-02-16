Шесть ДТП с участием 14 автомобилей произошли в Тульской области: есть погибшие
Порядка 14 автомобилей оказались участниками шести отдельных ДТП на трассе М-4 «Дон» в Узловском районе Тульской области. По предварительным данным, в результате этих аварий пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
На 212-м километре трассы произошел наезд на стоящее транспортное средство. В этой аварии погибла пассажирка автомобиля Haval, уточнили в ведомстве. В ГИБДД также отметили, что сложная дорожная ситуация сохраняется на участке 240-252 километров М-4.
Из-за неблагоприятной погоды утром в регионе задействовали алгоритм «Дорога». К работе дополнительно привлекли 68 сотрудников ГАИ, находившихся на выходном. Инспекторы регулируют поток, помогают устранять последствия аварий и заторы, а также контролируют состояние проезжей части.
По данным синоптиков, до конца суток 16 февраля в Тульской области ожидается сильный снегопад — может выпасть более 20 миллиметров осадков. В «Автодоре» сообщили, что в регионе работают 26 единиц комбинированной дорожной техники, а расчистка и обработка М-4 противогололёдными материалами ведутся в усиленном режиме.
Читайте также: