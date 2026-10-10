Достижения.рф

Рабочих засыпало песком в Ленобласти

Двоих рабочих засыпало песком на КАД в Ленобласти
Фото: istockphoto/peterscode

На 31-м километре Кольцевой автодороги (КАД) во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ЧП с летальным исходом. Во время проведения дорожных работ в траншее песком засыпало двух рабочих, пишет 78.



Как сообщили в ГКУ «Леноблпожспас», после получения сигнала о происшествии на место незамедлительно выехали специалисты ведомства и аварийно-спасательная группа. По данным спасателей, одного из пострадавших до прибытия пожарных извлекли из траншеи очевидцы.

Мужчину передали бригаде скорой помощи и госпитализировали. Второго рабочего извлекли уже прибывшие на место пожарные. Его также передали медикам, однако, как уточнили в ведомстве, мужчина погиб. В настоящее время все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее рабочие приступили к остеклению перехода у станции Подлипки-Дачные в Королёве. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0