Во Владивостоке рабочий повредил самолёт, на борту которого находилось около 400 человек

11 сентября 2026, 08:53

SHOT: в аэропорту Владивостока рабочий повредил пассажирский самолет

Фото: iStock/Sitikka

Рабочий повредил самолёт, на борту которого находилось около 400 человек, в аэропорту Владивостока. Об этом пишет SHOT.