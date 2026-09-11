Во Владивостоке рабочий повредил самолёт, на борту которого находилось около 400 человек
Рабочий повредил самолёт, на борту которого находилось около 400 человек, в аэропорту Владивостока. Об этом пишет SHOT.
Airbus A330 авиакомпании iFly прибыл в Приморье из Москвы. Как только лайнер остановился у терминала, к нему направились сотрудники наземных служб. Одновременно с этим они открыли багажный отсек самолёта.
Один из работников, перемещая стремянку, случайно задел фюзеляж. В салоне в это время находились 374 пассажира и 13 членов экипажа. В результате воздушное судно получило повреждение в области правой стойки шасси — во время осмотра специалисты аэропорта обнаружили пробоину.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге произошёл аналогичный инцидент. На фюзеляже Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind образовалась вмятина после столкновения самолёта с наземным транспортом. Водитель автомобиля, двигаясь задним ходом, не заметил «боинг» и въехал в него.
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