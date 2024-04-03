Раскрыта причина обысков у разработчика «Леонардо»

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Обыски в компании «Сирена-Трэвэл», разработчике системы бронирования «Леонардо», связаны с атаками украинской хакерской группировки на их IT-инфраструктуру.
Об этом 3 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Действия проводятся после масштабных атак, с которыми компания столкнулась осенью 2023 года.
Компания уже уведомила правоохранительные органы о произошедших инцидентах в сфере информационной безопасности, ведется расследование.
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Артем Кузьмин