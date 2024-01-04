Тысячи виртуальных серверов разрушили в результате кибератаки на «Киевстар»

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Практически всё, включая тысячи виртуальных серверов, разрушили во время кибератаки на оператора связи из Украины «Киевстар».
Об этом пишет агентство Рейтер, ссылаясь на начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка.
До этих событий глава компании Александр Комаров говорил, что около 40% инфраструктуры украинского оператора связи «Киевстар» разрушили во время кибератаки.
Компания обратилась в суд с иском, заявив о вмешательстве в работу сети, в результате которого компания понесла ущерб на «миллиарды гривен».
Сбой в работе сотового оператора случился 12 декабря, абоненты обращались с жалобам на проблемы со связью и отсутствие интернета.
«Киевстар» заявлял, что причиной технического сбоя в работе сети явилась «мощная хакерская атака».
Ранее сообщалось, что Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак. Об этом сообщили в МИД ФРГ.
Отмечается, что Германия намерена развивать более тесное сотрудничество с Киевом, а также оказывать ему поддержку в «развитии кибернавыков и дальнейшем повышении ее киберустойчивости».
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«Атака уничтожила «практически все», включая тысячи виртуальных серверов и ПК», - сказано в сообщении агентства, которое ссылается на Витюка.
Компания обратилась в суд с иском, заявив о вмешательстве в работу сети, в результате которого компания понесла ущерб на «миллиарды гривен».
Сбой в работе сотового оператора случился 12 декабря, абоненты обращались с жалобам на проблемы со связью и отсутствие интернета.
«Киевстар» заявлял, что причиной технического сбоя в работе сети явилась «мощная хакерская атака».
Ранее сообщалось, что Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак. Об этом сообщили в МИД ФРГ.
Отмечается, что Германия намерена развивать более тесное сотрудничество с Киевом, а также оказывать ему поддержку в «развитии кибернавыков и дальнейшем повышении ее киберустойчивости».
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Мария Фирсова