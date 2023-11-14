Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных

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Среди покинувших расположение воинской части солдат с автоматами в Суземском районе Брянской области были братья-близнецы 2003 года рождения. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на источник.
Как сообщает собеседник агентства, братья-близнецы и четверо их сослуживцев самовольно покинули место службы, которое располагалось в 5 километрах от границы с Украиной.
О том, что шестеро военнослужащих ушли из расположения воинской части вместе с автоматами, стало известно 14 ноября. После этого силовые структуры ввела план «Сирена». Этот план подразумевает поиск подозреваемых в совершении преступления, в ходе которого полицейские патрулируют участки и могут останавливать граждан для проверки документов или осмотра.
Отмечается, что сбежавшие являются уроженцами Республики Тыва.
По предварительным данным, вскоре военные сами вернулись, но подтверждения этой информации еще не было.
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